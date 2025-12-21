Tredici linee di tiro per provare le armi a Eos 2026

A Eos 2026 (Parma, 28-30 marzo) sarà possibile provare le armi a canna liscia su tredici linee di tiro; previste navette per i test di pistole e carabine al Tsn.

Nella porzione di terreno adiacente al lato orientale dei padiglioni gli organizzatori di Eos 2026 (dopo la fine della lunga relazione con Verona si terrà a Parma, dal 28 al 30 marzo) allestiranno ben tredici linee di tiro sulle quali provare le armi a canna liscia; i test delle pistole e delle carabine si terranno al Tsn di Parma, nel quale si potrà sparare a 10, 25, 50 e 100 metri e che sarà raggiungibile (tempo previsto sette minuti) con le navette apposite.

A Parma ci s’attende una trentina d’espositori in più rispetto all’edizione 2025, già record; i visitatori potranno sfruttare sia gli oltre novemila posti auto sia due ingressi, ovest e sud, che consentiranno di accedere direttamente ai padiglioni.

Su Mailticket è già possibile acquistare il biglietto d’ingresso per uno (16 euro, in cassa costerà 25; ulteriore riduzione, 10 euro a testa, per i gruppi d’almeno dieci persone), due (30 euro) e tre giorni (42 euro).

