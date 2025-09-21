Ecco le classifiche del 3° Campionato nazionale Br Italia – Opes Italia

È stata Valentina Turisini, medaglia d’argento ai Giochi d’Atene nel 2004, a premiare i vincitori del 3° Campionato nazionale Br Italia – Opes Italia.

Due volte Sandro Pozzani, e poi Nicola Martino, Elio Brambilla, Michele Galati e Gianni Vestito: sono loro i vincitori della terza edizione del Campionato nazionale Br Italia – Opes Italia (bench rest), ospitato negli scorsi giorni dal Tsn di Pisa.

Alla manifestazione ha partecipato anche Valentina Turisini, medaglia d’argento ai Giochi d’Atene nel 2004 e candidata alla presidenza dell’Uits prima che il commissario straordinario revocasse la convocazione dell’assemblea elettiva, che oltre a premiare i vincitori s’è cimentata personalmente con una carabina ad aria compressa.

Light Varmint Air

Nicola Martino (746+30) Michele Galati (745+29) Elio Brambilla (743+34)

High Varmint air

Elio Brambilla (745+39) Daniele Calcaterra (745+36) Gianni Vestito (743+34)

Sporter

Michele Galati (744+42) Luciano Viviani (741+34) Massimo Vacca (740 +32)

Light Varmint

Sandro Pozzani (750+48) Luciano Viviani (749+56) Danilo Chiesa (748+49)

Unlimited air

Gianni Vestito (737+16) Elio Brambilla (734+22) Alfio Clerici (723+19)

Unlimited