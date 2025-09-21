Ecco le classifiche del 3° Campionato nazionale Br Italia – Opes Italia

È stata Valentina Turisini, medaglia d’argento ai Giochi d’Atene nel 2004, a premiare i vincitori del 3° Campionato nazionale Br Italia – Opes Italia.
Due volte Sandro Pozzani, e poi Nicola Martino, Elio Brambilla, Michele Galati e Gianni Vestito: sono loro i vincitori della terza edizione del Campionato nazionale Br Italia – Opes Italia (bench rest), ospitato negli scorsi giorni dal Tsn di Pisa.
Alla manifestazione ha partecipato anche Valentina Turisini, medaglia d’argento ai Giochi d’Atene nel 2004 e candidata alla presidenza dell’Uits prima che il commissario straordinario revocasse la convocazione dell’assemblea elettiva, che oltre a premiare i vincitori s’è cimentata personalmente con una carabina ad aria compressa.
Light Varmint Air
- Nicola Martino (746+30)
- Michele Galati (745+29)
- Elio Brambilla (743+34)
High Varmint air
- Elio Brambilla (745+39)
- Daniele Calcaterra (745+36)
- Gianni Vestito (743+34)
Sporter
- Michele Galati (744+42)
- Luciano Viviani (741+34)
- Massimo Vacca (740 +32)
Light Varmint
- Sandro Pozzani (750+48)
- Luciano Viviani (749+56)
- Danilo Chiesa (748+49)
Unlimited air
- Gianni Vestito (737+16)
- Elio Brambilla (734+22)
- Alfio Clerici (723+19)
Unlimited
- Sandro Pozzani (747+45)
- Walter Botta (746+54)
- Danilo Chiesa (746+50)