Ecco le classifiche del 3° Campionato nazionale Br Italia – Opes Italia

Valentina Turisini nel corso del 3° Campionato nazionale Br Italia - Opes Italia

È stata Valentina Turisini, medaglia d’argento ai Giochi d’Atene nel 2004, a premiare i vincitori del 3° Campionato nazionale Br Italia – Opes Italia.

Due volte Sandro Pozzani, e poi Nicola Martino, Elio Brambilla, Michele Galati e Gianni Vestito: sono loro i vincitori della terza edizione del Campionato nazionale Br Italia – Opes Italia (bench rest), ospitato negli scorsi giorni dal Tsn di Pisa.

Alla manifestazione ha partecipato anche Valentina Turisini, medaglia d’argento ai Giochi d’Atene nel 2004 e candidata alla presidenza dell’Uits prima che il commissario straordinario revocasse la convocazione dell’assemblea elettiva, che oltre a premiare i vincitori s’è cimentata personalmente con una carabina ad aria compressa.

Light Varmint Air

  1. Nicola Martino (746+30)
  2. Michele Galati (745+29)
  3. Elio Brambilla (743+34)

High Varmint air

  1. Elio Brambilla (745+39)
  2. Daniele Calcaterra (745+36)
  3. Gianni Vestito (743+34)

Sporter

  1. Michele Galati (744+42)
  2. Luciano Viviani (741+34)
  3. Massimo Vacca (740 +32)

Light Varmint

  1. Sandro Pozzani (750+48)
  2. Luciano Viviani (749+56)
  3. Danilo Chiesa (748+49)

Unlimited air

  1. Gianni Vestito (737+16)
  2. Elio Brambilla (734+22)
  3. Alfio Clerici (723+19)

Unlimited

  1. Sandro Pozzani (747+45)
  2. Walter Botta (746+54)
  3. Danilo Chiesa (746+50)

