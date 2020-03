Edicole aperte: l’informazione è un servizio essenziale

La carta stampata è un servizio essenziale insieme ai media televisivi e informatici: di qui la decisione di tenere le edicole aperte.

Edicole aperte o no? E ci si può andare? I recenti decreti emanati dal governo citano i “servizi pubblici essenziali”, ma sul punto regna un poco di confusione. Secondo quanto hanno affermato, restano aperte le attività commerciali dei beni di prima necessità, i generi alimentari (quindi anche i supermercati), le farmacie e le parafarmacie. Restano aperte anche le edicole. Il sottosegretario all’Editoria, Andrea Martella, ha sottolineato l’importanza dell’informazione: su carta, sul web, in tv. L’informazione «è uno degli antidoti cruciali nella lotta contro il diffondersi del coronavirus».

Aperte anche banche, poste, assicurazioni. Garantite le attività del settore agricolo, zootecnico e di trasformazione agroalimentare e anche le filiere che offrono beni e servizi rispetto a queste attività. Idraulici, meccanici, pompe di benzina restano aperti. Anche gli artigiani restano aperti. Sono tutti infatti considerati servizi essenziali. È possibile concludere che, se devo restare informato, anche la carta stampata è un servizio essenziale, insieme ai media televisivi e informatici. Di qui la decisione di non chiudere le edicole.

Edicole aperte: essere informati è un diritto

Discorso equivalente per i distributori di carburante: se in certi casi posso uscire di casa (per la spesa, a prendere medicine e per lavoro sono i casi più frequenti) non è obbligatorio farlo a piedi. Se utilizzo un mezzo a motore, devo essere in grado di fare rifornimento. Quindi: libero accesso alle edicole, osservando le norme di sicurezza messe in atto dal gestore e una distanza minima tra i presenti, da servire uno alla volta. Come ulteriore raccomandazione, possiamo consigliare di recarsi in edicola (possibilmente la più vicina a casa) quando si va a fare la spesa o in farmacia o a rifornirsi di carburante. Restiamo a casa il più possibile, ma essere informati è un nostro diritto. Ecco l’elenco dei punti vendita aperti.

