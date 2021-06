Eletto il nuovo presidente Anpam

L’avvocato forlivese Giovanni Ghini è il nuovo presidente Anpam.

Già vicepresidente per vent’anni e dal 2011 al 2014 presidente del Comitato nazionale caccia e natura, Giovanni Ghini è stato eletto presidente Anpam. Resterà in carica per un quadriennio. 57 anni, forlivese, laureato in giurisprudenza, Ghini è uno dei volti più noti di Baschieri & Pellagri di cui è stato azionista di riferimento e vicepresidente; è rimasto consigliere d’amministrazione una volta che Fiocchi ha acquisito la società. Come il suo predecessore Stefano Fiocchi, anche il nuovo presidente viene dal mondo delle munizioni: è una scelta significativa se si considera quanto nel panorama attuale incida la discussione sul piombo.

