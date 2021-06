Bologna pronta per l’Europeo di elica

Sabato 12 e domenica 13 giugno il Tav Casalecchio di Reno ospita il 53° Europeo di elica.

È una reazione quasi inevitabile, chi oggi sente dire “Europeo in Italia” pensa al calcio e alla sfida con la Turchia: ma non è l’unica rassegna continentale al via nel Paese, perché sabato 12 e domenica 13 giugno Bologna ospita il 53° Europeo di elica. Appuntamento al Tav di Casalecchio di Reno, per non rimanere a digiuno nell’intervallo tra l’Europeo di Osijek e Tokyo 2020.

I convocati dell’Italia

Uomini : Massimo Bertolini, Andrea Citracca, Paolo De Marchi, Sergio Passalacqua, Leandro Prado, Marco Rodenghi

Donne : Emanuele Barillà, Virginia Massimo Lancellotti, Silvia Randi

Juniores : Mattia Belli, Andrea Lodovisi, Esmeralda Mori

Seniores : Gianluigi Dardi, Sebastiano Molinari, Franco Tassinari. Gianluigi Turchi

Veterani : Atreo Andreoli, Daniele Bastianini, Mauro Fontana

Master : Ezio Candiani, Giuseppe Rodenghi. Giancarlo Serra.

Selezionatore: Giuseppe Rodenghi

