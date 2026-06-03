Esercito Usa utilizzerà tecnologia dei bossoli Federal Peak alloy

Federal ammunition ha stipulato un accordo con la Difesa americana, che per l’esercito potrà utilizzare la tecnologia dei bossoli Peak alloy.

Anche la Difesa americana si è accorta di quanto rivoluzionaria è stata la tecnologia Peak alloy, che Federal ammunition ha introdotto nel 2025 per il 7 mm Backcountry e che consiste nell’impiego di un bossolo in lega d’acciaio brevettata ad alta resistenza, compatibile con pressioni in camera molto più elevate – superiori a 80.000 psi – rispetto all’ottone tradizionale, e dunque capace di sviluppare velocità maggiori in armi più piccole, più leggere e con canne più corte, di solito impiegate col moderatore di suono; se n’è accorta, e ha deciso di impiegarla per l’esercito, «in più cartucce e in più sistemi d’arma», compreso il .50 Bmg.

Lo fa sapere la stessa Federal ammunition, azienda parte del gruppo Csg, che ha ufficializzato la firma dell’accordo e la consegna di 40 milioni di bossoli costruiti con questa tecnologia; così l’esercito potrà accelerare lo sviluppo di cartucce ad alte prestazioni.

«Si tratta di un accordo storico tra le forze armate americane e Federal ammunition» commenta Jason Vanderbrink, presidente e amministratore delegato della società. «Sono particolarmente orgoglioso della rapidità con cui il nostro team ha sviluppato un prodotto destinato a un’applicazione specifica, che migliora i sistemi utilizzati dai nostri combattenti sul campo di battaglia».

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.