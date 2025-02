Eugenio Fasulo nuovo presidente della Fitds

L’assemblea nazionale della Fitds ha eletto Eugenio Fasulo presidente per il quadriennio olimpico 2025-2029.

Sarà Eugenio Fasulo a guidare la Fitds, la Federazione di tiro dinamico sportivo, nel prossimo quadriennio; l’assemblea di Roma ha infatti scelto lui, il vicepresidente uscente, come nuovo presidente federale.

Insieme a Fasulo, del consiglio direttivo faranno parte Piera Zubani, Andrea Del Canuto, Stefano Iacomini e Filippo Pavan Bernacchi in rappresentanza delle società; Barbara Balestrini e Gian Mario Casarola in rappresentanza degli atleti; Mauro Di Prospero e Alberto Cressati in rappresentanza rispettivamente di tecnici e arbitri. A capo del collegio dei revisori dei conti l’assemblea ha confermato Alessandro Latini.

