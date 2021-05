Europei di tiro a segno, primi successi dell’Italia tra juniores e 10 metri

Gli Europei di tiro a segno seniores si aprono con due medaglie per l’Italia nelle gare a 10 metri: bronzo per Sofia Ceccarello, argento per la squadra maschile di pistola.

Sofia Ceccarello nella carabina 10 metri e la squadra maschile di pistola 10 metri regalano all’Italia le prime medaglie degli Europei di tiro a segno seniores in corso a Osijek. La diciottenne Ceccarello ha conquistato il bronzo dietro la francese Oceanne Marianne Muller e la belga Jessie Kaps; argento per Paolo Monna, Alessio Torracchi e Giuseppe Giordano dietro la Russia che per ora sta dominando (quattro i successi nelle dieci gare a 10 metri).

Negli Juniores erano già arrivate ben otto medaglie, di cui cinque d’oro (Danilo Sollazzo nella carabina 10 metri; Federico Nicolò Maldini sia nella pistola 10 metri, come Margherita Brigida Veccaro, sia nella pistola sportiva; la squadra femminile di pistola 10 metri); secondo posto per due squadre miste, sia Maldini-Veccaro nella pistola sia Agustin Martin Petrini-Virginia Lepri nella carabina. Bronzo infine per la squadra maschile di carabina (Petrini, Sollazzo, Michele Bernardi).

I campioni europei delle gare di tiro a segno 10 metri

Carabina

Uomini : Istvan Peni (Hun)

: Istvan Peni (Hun) Donne : Oceanne Marianne Muller (Fra)

: Oceanne Marianne Muller (Fra) Squadra maschile : Russia (Vladimir Maslennikov, Sergey Kameskiy, Evgeny Panchenko)

: Russia (Vladimir Maslennikov, Sergey Kameskiy, Evgeny Panchenko) Squadra femminile : Russia (Anastasiia Galashina, Yulia Karimova, Yulia ZIkova)

: Russia (Anastasiia Galashina, Yulia Karimova, Yulia ZIkova) Mixed team: Francia (Oceanne Marianne Muller, Brian Baudouin)

Pistola

Uomini : Juraj Tuzinsky (Svk)

: Juraj Tuzinsky (Svk) Donne : Carina Wimmer (Ger)

: Carina Wimmer (Ger) Squadra maschile : Russia (Artem Chernousov, Anton Aristarkhov, Vadim Mukhametyanov)

: Russia (Artem Chernousov, Anton Aristarkhov, Vadim Mukhametyanov) Squadra femminile : Ucraina (Olena Kostevych, Polina Kolesnikova, Yulia Korostylova)

: Ucraina (Olena Kostevych, Polina Kolesnikova, Yulia Korostylova) Mixed team: Russia (Artem Chernousov, Vitalina Batsarahkina)

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.