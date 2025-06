Faith: la Cabot Guns presenta la prima pistola della serie The seven virtues collection

Con la Faith la Cabot Guns ha inaugurato la linea dedicata alle virtù cardinali e teologali.

È mastodontica l’opera cui la Cabot Guns ha inteso dedicarsi nei prossimi sei anni: ci vorrà infatti il 2031 per completare The seven virtues collection, la nuova serie di pistole semiautomatiche da collezione (ne uscirà una ogni anno) dedicate alle tre virtù teologali e alle quattro virtù cardinali; il primo modello, la Faith, celebra la fede.

Si tratta di una pistola 1911 prodotta in appena sette esemplari (chi se l’aggiudica acquisisce il diritto di priorità per le prossime sei, nell’ordine Prudence, Justice, Temperance, Fortitude, Hope e Charity), incisa dal maestro Lee Griffiths che s’è ispirato all’arte di Pieter Bruegel il Vecchio, pittore olandese del Cinquecento noto per l’abilità di catturare l’essenza della vita quotidiana – intorno al 1560 collaborò con l’incisore Philips Galle per creare la serie Le sette virtù, trasformando ideali astratti in scene dinamiche. «Il dono di Bruegel» scrive la Cabot Guns «era rendere la virtù comprensibile, radicandola nella vita quotidiana di contadini, lavoratori e famiglie».

Cabot Guns Faith: la gallery fotografica

1 di 10

Sulle guancette della Faith spicca la rappresentazione degli unici due sacramenti riconosciuti dalla Chiesa protestante: a destra l’elevazione dell’eucarestia, scena incorniciata da archi a sesto acuto tipici d’una chiesa gotica; a destra un battesimo (notevoli sia il baldacchino con le nappe sopra il fonte battesimale, sia le vetrate), celebrato davanti a fedeli in semplici abiti fiamminghi.

Sul lato destro del carrello l’incisione raffigura un sacerdote che benedice una coppia di sposi; da una parte una donna mostra, aperta, la Bibbia, fondamento della fede («riecheggia» si legge nel comunicato «la capacità di Bruegel d’intrecciare storie complesse in un’unica inquadratura»).

Sul lato opposto sta scritto, inciso direttamente sull’acciaio: «Fides maxime a nobis conservanda est praecipue in religionem, quia Deus prior et potentior est quam homo», ossia «Nella pratica religiosa più di tutto conta la fede, perché Dio è più importante e più potente dell’uomo».

Per realizzare la custodia della Faith il maestro Mark Huston s’è servito del mogano; all’interno si trovano, nascosto, un magnete in terre rare e due toppe in pelle, sulle quali si leggono il nome della pistola e della serie.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.