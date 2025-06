Ink, ossia l’inchiostro dei tatuatori: la serie di carrelli per customizzare la Sig Sauer P320

La Sig Sauer ha annunciato l’Ink: per realizzare questa serie di carrelli in edizione limitata, pensati per chi vuole customizzare la P320, s’è avvalsa della collaborazione di tatuatori famosi.

Il primo è Gian Karle, il portoricano star dello show Ink Master, al quale ha partecipato due volte (2016, ottava edizione, e 2022, quattordicesima edizione): sono tatuatori famosi i partner che la Sig Sauer ha scelto per sviluppare l’Ink (in inglese sta per «inchiostro»), la nuova serie di carrelli afterkmarket con i quali customizzare la P320.

Gian Karle ha disegnato le incisioni del carrello #1 (appena duecento i pezzi disponibili; ciascuno costa 800 dollari): sull’acciaio inossidabile trattato con una finitura Cerakote titanio spiccano il motto del New Hampshire, «Livre free or die», i serpenti e i teschi stilizzati.

Si tratta d’un carrello optic ready, compatibile con le varianti Compact e Carry (canna di 99 millimetri, in acciaio al carbonio): è possibile installarci direttamente un red dot Romeo-X Pro, Romeo1Pro o Romeo-Rs Pro, da usare insieme alle mire diurne-notturne.

