Feinwerkbau 900, una nuova carabina ad aria compressa all’Iwa 2023

All’Iwa 2023 la Feinwerkbau ha presentato la 900, la sua nuova carabina ad aria compressa in tre versioni calibro 4,5 mm.

In tre varianti (Alu, Alu Bench rest, Alu Hybrid) e due colori, argento e nero, che però diventano quindici se si desidera una soluzione custom: così all’Iwa 2023 s’è presentata la 900, la nuova carabina ad aria compressa della tedesca Feinwerkbau, marchio distribuito in Italia da La Domino (avete visto nell’Annuario Armi che modelli ha a catalogo?).

In questa nuova serie la Feinwerkbau ha ottimizzato il gruppo di scatto in acciaio super-rapido, l’unità d’assorbimento del rinculo, il bedding e il sistema di caricamento, reso più rapido dal maggior spazio per l’inserimento dei pellet calibro 4,5 mm; la particolare struttura di bloccaggio consente d’assemblare e disassemblare rapidamente il dispositivo di puntamento posteriore, così da facilitare il trasporto dell’arma.

L’obiettivo della Feinwerkbau è potenziare l’ergonomia: vanno in questa direzione il poggiaguancia regolabile lateralmente, la manetta d’armamento ambidestra ruotabile a 360° e l’impugnatura anatomica in legno di faggio, di tre taglie (S, M, L) e regolabile nelle tre dimensioni.

Rispetto alla Alu (4.500 grammi), sulla cui astina in alluminio si trova una slitta integrale T-slot, Bench rest (4.700 grammi) e Hybrid (4.900 grammi), rispettivamente per il tiro in appoggio e l’impiego duplice, differiscono per il poggiaguancia adattato e la presenza di una barra frontale di supporto, in legno o alluminio, appositamente disegnata. In tutti i modelli la lunghezza complessiva dell’arma oscilla tra i 1.042 e i 1.170 millimetri, a seconda della configurazione assunta dal calcio.

1 di 6

I quindici colori

Silver

Black

Yellow

Lemon

Bright orange

Dark orange

Red

Bright violet

Dark violet

Bright blue

Dark blue

Green

Champagne

Titanium

Brown

