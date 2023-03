Chiappa Firearms 1911, la Government ora parla italiano

La Chiappa Firearms 1911 è una vera Government, la mitica pistola che è amatissima negli Usa e annovera milioni di estimatori in tutto il mondo. Vi presentiamo il modello di punta della gamma, la Empire Grade.

Chiappa Firearms, azienda bresciana conosciuta per il suo rivoluzionario revolver Rhino, ha presentato a Eos 2022 la sua famiglia di Model 1911, declinata sia nel calibro tradizionale del modello, il .45 Acp, sia in 9×19 mm.

Otto allestimenti per Chiappa Firearms 1911

La gamma è articolata su tre fasce di prezzo e allestimenti:

il modello d’ingresso è la Field grade (710 euro), solo brunita, che riprende fedelmente la capostipite, la Colt 1911A1 militare classica, ma con guancette in legno;

è la Field grade (710 euro), solo brunita, che riprende fedelmente la capostipite, la Colt 1911A1 militare classica, ma con guancette in legno; il modello intermedio è la Superior grade (da 845 euro), con fresature di presa inclinate anteriori e posteriori, spaziate e profonde, elsa e sicura manuale maggiorate, grilletto alleggerito in Ergal con regolazione del collasso di retroscatto, mire tipo Novak con mirino in fibra ottica, finitura brunita oppure cromata (lucida sui fianchi e satinata sopra il carrello), guancette in legno o in gomma;

è la Superior grade (da 845 euro), con fresature di presa inclinate anteriori e posteriori, spaziate e profonde, elsa e sicura manuale maggiorate, grilletto alleggerito in Ergal con regolazione del collasso di retroscatto, mire tipo Novak con mirino in fibra ottica, finitura brunita oppure cromata (lucida sui fianchi e satinata sopra il carrello), guancette in legno o in gomma; infine, il top della famiglia è la Empire grade (da 1.080 euro), sia brunita nera sia cromata, che presenta caratteristiche ancor più custom, cioè fresature anteriori e posteriori di presa inclinate e a passo fine, mirino tipo Patridge, tacca di mira Bo-mar regolabile in altezza e derivazione e guancette in G10 dal design esclusivo.

Un modello nato già maturo

Chiappa non ha voluto introdurre variazioni particolari nella sua 1911 (per esempio la slitta Picatinny nel dust cover, presente in molti modelli attuali), ma è rimasta fedele alla linea classica e pulita della Government. Per impreziosire però la sua offerta, bresciano ha inserito nella sua 1911 alcune caratteristiche presenti nell’offerta alta del mercato americano.

Data per accertata la bontà della costruzione e degli assemblaggi (fusto e carrello non presentano alcun gioco e le lavorazioni appaiono molto ben eseguite), la Chiappa 1911 Empire Grade monta infatti una doppia leva della sicura manuale che rappresenta un buon punto di appoggio per il pollice della mano forte.

Il grilletto scheletrato è inoltre realizzato in lega leggera, con parte frontale dritta e grano per la regolazione del collasso di retroscatto; non solo: i piani di ingaggio sono lucidati a mano per un peso di sgancio dello scatto misurato di circa 1.400 grammi.

A sottolineare la sportività del modello sono anche le mire: la tacca di mira è regolabile in altezza e derivazione (purtroppo sono assenti le classiche indicazioni “up” o “down” per le due viti) e non presenta punti bianchi per la collimazione istintiva; il mirino è rigato orizzontalmente ed è fissato da un grano. Molto elegante ed efficace la rigatura antiriflesso longitudinale lungo tutta la linea di mira.

Caricatore firmato Mec-Gar

Da 8 colpi, il caricatore metallico mono filare porta la firma di un’azienda specializzata nella realizzazione di questa componente d’arma: Mec-Gar, sigla che sta per Meccanica Gardone. Il caricatore è forato in prossimità dei numeri dal 3 all’8 per il controllo visivo dei colpi a disposizione.

Funzionamento secolare

Anche nel funzionamento non ci sono sorprese: le 1911 funzionano allo stesso modo da oltre un secolo (sistema Colt-Browning) e vanno benissimo. Tutto ruota intorno alla classica bielletta fulcrata sotto la camera di scoppio, vincolata al telaio per mezzo dell’asse della leva di arresto otturatore (hold open).

La canna cilindrica da 127 mm, vincolata al carrello dalle due semilune che s’inseriscono nel cielo del carrello stesso, allo sparo canna e carrello rinculano uniti per un breve tratto, finché la rotazione della bielletta costringe la culatta della canna ad abbassarsi, svincolando i risalti dalle sedi nel carrello. Quest’ultimo prosegue la propria corsa retrograda, estraendo ed espellendo il bossolo; al ritorno camererà, se presente, la munizione sfilandola dal caricatore.

Guancette in G10

Un ultimo appunto sulle guancette, in G10: hanno una texture molto gradevole esteticamente, ma anche efficace nell’azione di trattenere l’arma allo sparo.

Nei prossimi giorni pubblicheremo la videoprova della Chiappa Firearms 1911: stay tuned!

Chiappa Firearms 1911 Empire Grade

Produttore : Chiappa firearms

: Distributore : Ares distribution , via Correcchio 21/A, 47122 Forlì, 0543 1715321

: , via Correcchio 21/A, 47122 Forlì, 0543 1715321 Modello : 1911 Empire grade

: 1911 Empire grade Tipo : pistola semiautomatica con funzionamento a corto rinculo, sistema Colt-Browning

: pistola semiautomatica con funzionamento a corto rinculo, sistema Colt-Browning Calibro : .45 acp (anche 9×19)

: .45 acp (anche 9×19) Caricatore : amovibile monofilare da 8 colpi

: amovibile monofilare da 8 colpi Lunghezza canna : 127 mm

: 127 mm Lunghezza totale : 219 mm

: 219 mm Altezza : 127 mm

: 127 mm Spessore : 32,8 mm

: 32,8 mm Scatto : Singola azione, peso rilevato 1.300 g

: Singola azione, peso rilevato 1.300 g Percussione : cane esterno alleggerito

: cane esterno alleggerito Sicura : manuale ambidestra sul fusto, automatica dorsale, mezza monta del cane

: manuale ambidestra sul fusto, automatica dorsale, mezza monta del cane Mire : mirino a lama innestato a coda di rondine, tacca di mira tipo Bo-Mar a profilo basso, regolabile in elevazione e brandeggio

: mirino a lama innestato a coda di rondine, tacca di mira tipo Bo-Mar a profilo basso, regolabile in elevazione e brandeggio Materiali : acciaio al carbonio, guancette in G10

: acciaio al carbonio, guancette in G10 Finiture : cromatura satinata

: cromatura satinata Peso rilevato : 1.154 g

: 1.154 g Dotazione : valigetta rigida, chiave smontaggio bushing, caricatore di ricambio, kit di pulizia

: valigetta rigida, chiave smontaggio bushing, caricatore di ricambio, kit di pulizia Classificazione : arma sportiva

: arma sportiva Prezzo: 1.185 euro

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.