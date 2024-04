Final Olympic Qualification Championship, 16 “carte” per le Olimpiadi di Parigi

Dall’11 al 20 aprile, la nazionale italiana di Tiro a segno sarà impegnata in Brasile per il Final Olympic Qualification Championship: 16 lasciapassare in palio e 16 tiratori azzurri in gara

La nazionale italiana di Tiro a segno si prepara a volare alla volta di Rio de Janeiro, in Brasile, dove dall’11 al 20 aprile è in programma il Final Olympic Qualification Championship. Agli ordini del direttore della preparazione olimpica e paralimpica della Uits, Pierluigi Ussorio, gli azzurri prenderanno parte all’importante appuntamento di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi: l’attenzione è infatti tutta focalizzata sui 16 lasciapassare in palio per le competizioni individuali di Parigi 2024.

In totale, prenderanno parte alla competizione sudamericana 16 tiratori azzurri (nove uomini e sette donne). In sette parteciperanno ai concorsi di Carabina, dove ci sarà anche Edoardo Bonazzi, terzo classificato nella gara a 10 metri in Coppa del mondo a Granada, mentre in nove saranno al via delle competizioni di Pistola, dove proveranno a centrare la qualifica olimpica sia Federico Maldini nella gara ad aria compressa sia Massimo Spinella nel contest di pistola automatica. Tra le donne, occhi puntati su Sofia Ceccarello nella Carabina e Maria Varricchio nella Pistola.

Le parole di Pierluigi Ussorio

“Questa è la penultima competizione che mette in palio la qualificazione ai Giochi olimpici, e in particolare rappresenta l’ultima chiamata per il settore dell’aria compressa. Guardiamo con particolare ottimismo alla gara di pistola maschile e a quelle di carabina sia al maschile sia al femminile”, ha dichiarato Pierluigi Ussorio.

“I ragazzi – ha proseguito Ussorio – si sono allenati tantissimo in questo periodo e i riscontri che abbiamo sono molto interessanti. Non voglio, inoltre, dimenticare anche il settore della pistola automatica, dove partiamo con ottime credenziali grazie al lavoro svolto dagli atleti e dallo staff tecnico. Dopo Rio penseremo agli Europei di Osijek a giugno: l’obiettivo è quello di ottenere altri pass ilimpici, sentiamo di meritarli per quello che abbiamo fatto vedere”.

L’elenco dei convocati

Carabina : Edoardo Bonazzi (G.S. Fiamme Gialle), Simon Weithaler (C.S. Esercito), Riccardo Armiraglio (G.S. Fiamme Oro), Lorenzo Bacci (G.S. Fiamme Oro), Sofia Ceccarello (G.S. Fiamme Oro), Barbara Gambaro (G.S. Fiamme Oro), Martina Ziviani (C.S. Esercito).

Pistola : Luca Tesconi (C.S. Carabinieri), Federico Maldini (C.S. Carabinieri), Riccardo Mazzetti (G.S. Esercito), Andrea Morassut (Tsn Pordenone), Massimo Spinella (G.S. Fiamme Gialle), Sara Costantino (G.S. Fiamme Gialle), Maria Varricchio (G.S. Fiamme Oro), Chiara Giancamilli (Tsn Tivoli), Margherita Brigida Veccaro (G.S. Esercito).

Staff tecnico : Pierluigi Ussorio (G.S. Fiamme Gialle – direttore preparazione olimpica e paralimpica), Roberto Di Donna (G.S. Fiamme Gialle – ct Pistola), Mauro Badaracchi (Tsn Tivoli – tecnico Pistola), Flavio Erriu (Tsn Roma – tecnico Pistola), Marco De Nicolo (G.S. Fiamme Gialle – capo tecnico Carabina), Giuseppe Fent (C.S. Carabinieri – ct Carabina), Sabrina Sena (C.S. Carabinieri – tecnico Carabina).

Staff sanitario : Gianpiero Cutolo (medico federale), Marco Certomà (Tsn Tivoli – fisioterapista), Massimiliano Di Liborio (psicologo).

