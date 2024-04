Per celebrare la messa a regime del nuovo quartier generale di Maryville, in Tennessee, la Smith & Wesson ha prodotto quattro pistole M&P9 in edizione limitata.

Aveva fatto una cosa simile con la M&P15T II Engraved al momento dell’annuncio del trasloco: ora che è pienamente in funzione e sta regalando soddisfazioni in gran numero, la Smith & Wesson ha deciso di celebrare il nuovo quartier generale di Maryville (Tennessee) con una serie di M&P9 in edizione limitata, caratterizzate dall’emblema statale (tre stelle) inciso a laser sulla canna e l’indicazione della località di produzione bene in vista.

La serie si compone di quattro pistole polimeriche striker fired calibro 9×19 del tipo optic ready: due sono le microcompatte Shield Plus (canna di 79 millimetri, 505 grammi, 10+1 o 13+1 colpi, 549 dollari), sia con sia senza sicura al pollice; una è la M2.0 Compact (canna di 102 millimetri, 740 grammi, 15+1 colpi, 669 dollari); infine, una è la full size M&P9 M2.0 (canna di 108 millimetri, 820 grammi, 17+1 colpi, 679 dollari).

Dal punto di vista tecnico non si registrano novità sostanziali rispetto ai modelli base. Smith & Wesson è un marchio distribuito in Italia da Prima Armi.

