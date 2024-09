Fino a fine mese la promozione cashback sull’acquisto di carabine Browning

Finirà il 30 settembre la promozione della Browning, che ha previsto un cashback di 100 euro per chi acquista una carabina semiautomatica Bar One o Bar Mk3 Hc.

C’è ancora qualche giorno a disposizione per fruire dell’offerta della Browning, che fino a fine mese per l’acquisto delle proprie carabine semiautomatiche Bar One o Bar Mk3 Hc (hand cocking) ha attivato una promozione cashback (100 euro la cifra).

Per farsi accreditare l’importo è sufficiente collegarsi al sito ufficiale dell’iniziativa e compilare i campi indicati, allegando le scansioni della prova d’acquisto (scontrino fiscale o fattura) e del modello 38 / dichiarazione di vendita. La Browning erogherà la somma cashback sull’Iban indicato.

