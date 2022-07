Fiocchi Official Hv, ecco le nuove cartucce da sporting

Rossa 28g Pb 7, Rossa 28g Pb 7 ½, 28g Pb 8 ½: ecco le Official Hv, le nuove cartucce da sporting di Fiocchi.

Erano state annunciate a inizio mese: nel corso del mondiale di Orvieto (Tr) Fiocchi ha presentato ufficialmente le Official Hv, le tre nuove cartucce da sporting che sostituiscono le 4Hv; la nuova linea è stata realizzata sulla base delle indicazioni dei tiratori del Fiocchi Team e di Veniero Spada. Per renderle ancora più stabili al variare delle condizioni ambientali Fiocchi ha scelto la polvere a doppia base F2; il suo utilizzo consente di sviluppare prestazioni costanti a tutte le temperature.

Dedicata alle distanze maggiori e ai piattelli più duri, la Official Rossa Hv 28g Pb 7 (415 m/s la velocità alla bocca) sostituisce la 4Hv Pb; i pallini al 5% d’antimonio sono ricoperti da una vernice antifrizione color bronzo. Con la Official Rossa Hv 28g Pb 7 ½, destinata ai tiri medio-lunghi come finora la 4Hv Pb 7 ½, condivide sia il bossolo rosso carminio sia il tipo di pallini; cambiano la loro numerazione e poi la marcatura del bossolo che da bianca diventa argento. Per i tiri a distanze più brevi (medio-corte per Fiocchi, quelli per i quali si usava la 4Hv Pb 8 ½) c’è la Official Hv 28g Pb 8 ½, che nel nome perde il riferimento al colore perché il suo bossolo è blu.

