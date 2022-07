Fiocchi Official Hv, le nuove cartucce da sporting

La Official Hv è la nuova linea di cartucce da sporting che Fiocchi presenterà nel corso del mondiale di Orvieto.

Official Rossa Hv 28 Pb 7, Official Rossa Hv 28 Pb 7 ½, Official Hv 28 Pb 8 ½: sono tre le nuove cartucce da sporting che Fiocchi presenterà ufficialmente nel corso del mondiale in programma a Orvieto (Tr) dal 14 al 17 luglio; la nuova linea sostituirà le 4Hv, migliorate e ottimizzare grazie alle indicazioni del Fiocchi Team e del selezionatore Veniero Spada.

Fiocchi allestirà un’area test già accessibile martedì 12 (ore 15-18.30) e mercoledì 13 (ore 9-12); sabato 16 (ore 16-19) e domenica 17 (ore 10-12) è invece in programma la Fiocchi World sporting challenge, la gara su dieci piattelli durante la quale si potranno vincere gadget ufficiali.

