Fitds, trofeo ad aria compressa a Salerno

La partecipazione è aperta, al costo di 10 euro, a tutti gli iscritti Fitds e si svolgerà al campo di tiro di, in provincia di Salerno, domenica 15 gennaio 2023. Sarà possibile iscriversi entro le ore 20 del 10 gennaio inviando i propri dati (cognome, nome, num.tessera FITDS) via email a info@accademiadeltirosalernitana.it o whatsapp al numero 348 644 22 51.

L’organizzazione metterà a disposizione dei partecipanti che ne fossero sprovvisti, a titolo totalmente gratuito armi idonee alla partecipazione alla gara in Production Division e il relativo materiale di consumo.

Tra tutti i partecipanti alla Salernitana Action Cup sarà estratta a sorte una pistola offerta da DccSoftair. Tutti gli agonisti partecipanti avranno inoltre la possibilità, nel post-gara, di allenarsi a fuoco nei campi di tiro appositamente allestiti.

Il commento della Federazione

Secondo la Fitds, si tratta di “un’occasione da non perdere per praticare il tiro dinamico sportivo nella divisione Air Soft. La Air Soft division è una tipologia di tiro dinamico che, per l’attrezzo sportivo utilizzato (una perfetta replica ad aria compressa delle comuni armi da fuoco usate nel tiro dinamico sportivo), può essere praticato da chiunque, anche adolescenti (dai 14 anni in poi)”.