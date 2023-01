È in edicola l’Annuario Armi 2023

L’Annuario Armi 2023 è disponibile in edicola e nel negozio online di Editoriale C&C: i modelli censiti sono oltre cinquemila, e per ognuno torna l’indicazione dei calibri e delle lunghezze di canna.

È la richiesta che più ha accompagnato la scorsa edizione, e dunque non potevamo permetterci di deludervi: nell’Annuario Armi 2023, in edicola da qualche ora e già disponibile nel negozio online di Editoriale C&C, insieme all’immagine e al prezzo torna l’elenco dei calibri in cui ciascun modello è disponibile. E non è l’unica novità: la grafica si rinnova con una sorta di scheda tecnica essenziale, in cui entrano anche le diverse lunghezze di canna.

L’edizione numero 19 dell’Annuario Armi crea dunque una sorta di ponte tra le caratteristiche storiche e le novità degli ultimi anni: c’è ovviamente il listino prezzi fotografico (oltre cinquemila le armi censite, circa duecento i marchi) accompagnato dalle relative schede tecniche; ma in ogni pagina resta stampato anche il Qr code che conduce al listino online aggiornato in tempo reale. Inquadrarlo consente di stare costantemente dietro alle oscillazioni del mercato, scoprire le novità prima che arrivino in armeria ed estendere la portata dell’Annuario cartaceo: agendo sul menu a tendina, organizzato come una sorta di configuratore online, si può scoprire quanto pesi ogni arma, quale sia il suo funzionamento e quale la capacità del suo caricatore. Integrato con questi dati, il conto delle armi disponibili supera quota venticinquemila.

Otto le sezioni

Resta immutata la classica articolazione dell’Annuario Armi in otto categorie (pistole semiautomatiche; revolver; carabine; fucili a canna liscia; armi ad avancarica, sia lunghe sia corte; armi ad aria compressa, sia lunghe sia corte); ogni sezione è introdotta da una prova pratica firmato dai tester di Armi Magazine.

Editoriale C&C considera i lettori il più prezioso tra i propri beni; è per questo che ha deciso di mantenere invariato il prezzo dell’Annuario Armi, che anche nel 2023 costa 15 euro (19 euro il prezzo per l’acquisto online, comprensivo delle spese di spedizione). Lo staff di Armi Magazine e dell’Annuario Armi vi augura buona lettura: ci teniamo a farvi compagnia da qui al prossimo Natale.

