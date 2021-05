FN 503 e FN Five-seveN, doppia pistola flat dark earth

Una nuova pistola flat dark earth; anzi, due. Fn America amplia il proprio catalogo modificando sia la 503 sia la Five-seveN.

Terra del deserto o, come a volte dicono negli Stati Uniti, burro di arachidi: è il colore (classico) con cui Fn America ha deciso di vestire la 503 e la Five-seveN, ognuna delle quali sarà dunque disponibile anche come pistola flat dark earth. A catalogo rimane la tradizionale livrea nera e, per la Five-seveN, anche quella bicolore.

Entrambe le armi vedono confermate le caratteristiche tecniche di base. Striker fired microcompatta (595 grammi per 150 millimetri, canna svasata da 79 millimetri), la 503 (449 dollari) conserva estrattore e hold open maggiorati e mira a tre riferimenti; il peso di sgancio del grilletto in metallo è fissato a 2.495 grammi, da 6 o 8 colpi (9 mm) il caricatore. Più capiente quello della Five-seveN (1.199 dollari), pistola ad azione singola in calibro 5,7×28 Nato: ospita infatti 10 o 20 colpi.

Fn America 503 e Five-seveN flat dark earth: la gallery fotografica

