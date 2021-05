Europei di tiro di Osijek, Italia inarrestabile

Lo skeet e il tiro a segno juniores continuano a regalare medaglie alla selezione azzurra impegnata negli Europei di tiro di Osijek.

Per l’Italia gli Europei di tiro di Osijek proseguono secondo il canovaccio già disteso prima del weekend, medaglie su medaglie per lo skeet e gli juniores di tiro a segno. Dopo aver sfiorato l’en plein nella prima parte della settimana, gli azzurri dello skeet conquistano altre quattro medaglie: oro per Sara Bongini e Christian Ghilli nel mixed team juniores (sconfitta la Russia 31-30); argento per Diana Bacosi, Chiara Cainero e Martina Bartolomei nella gara a squadre femminile vinta dalla Germania 6-4; bronzo sia per la coppia Martina Bartolomei-Gabriele Rossetti nel mixed team (prima la Svezia, seconda la Republica Ceca) sia per il trio Gabriele Rossetti-Tammaro Cassandro-Luigi Lodde dietro Cipro e Russia nella gara a squadra maschile. Nel tiro a segno arriva un’altra medaglia d’oro per le juniores Sofia Benetti, Virginia Lepri e Paola Paravati che chiudono davanti alla Svizzera nella 50 metri 3 posizioni.

I campioni europei di tiro

Tiro a segno

50 metri 3 posizioni: Jon-Hermann Hegg (Norvegia)

Skeet

Squadra maschile : Cipro (Menelaos Michelaides, Nicolas Vasiliou, Gerogios Achilleos)

: Cipro (Menelaos Michelaides, Nicolas Vasiliou, Gerogios Achilleos) Squadra femminile : Germania (Nadine Messerschinidt, Katrin Butterer, Christine Wenzel)

: Germania (Nadine Messerschinidt, Katrin Butterer, Christine Wenzel) Mixed team : Svezia (Victoria Larsson, Stefan Nilsson)

: Svezia (Victoria Larsson, Stefan Nilsson) Mixed team juniores: Italia (Sara Bongini-Cristian Ghilli)

Il programma delle finali di tiro a volo

Martedì 1° giugno : trap maschile e femminile junior

: trap maschile e femminile junior Mercoledì 2 giugno : trap maschile e femminile senior; trap a squadre maschile e femminile junior

: trap maschile e femminile senior; trap a squadre maschile e femminile junior Giovedì 3 giugno : trap mixed team senior e junior

: trap mixed team senior e junior Venerdì 4 giugno : trap a squadre maschile e femminile senior

: trap a squadre maschile e femminile senior Sabato 5 giugno: double trap

