FN Herstal FN 303 Tactical, l’arma non letale per il law enforcement

A funzionamento semiautomatico, la FN 303 Tactical è la nuova arma non letale per il law enforcement a marchio FN Herstal. La presentazione ufficiale avrà luogo nel corso della Dsei, la fiera di settore in programma a Londra dal 14 settembre.

Modulare, compatta e con gli stessi effetti terminali dell’originale, da ora conosciuta come Mk2, fino a 30 metri: FN Herstal descrive così la FN 303 Tactical, la sua nuova arma non letale per il law enforcement. L’intenzione è assegnare agli operatori di pubblica sicurezza uno strumento efficace nel neutralizzare chi mette in pericolo l’ordine pubblico riducendo al minimo il rischio di ferite gravi o danni permanenti.

La FN Herstal FN 303 Tactical è alimentata da un serbatoio ad aria compressa, estraibile e ricaricabile, che garantisce 45 colpi di autonomia (il caricatore ospita 15 proiettili non letali calibro 18 millimetri); alla volata l’energia è pari a 33 Joule, e scende a 22 intorno a 30 metri. La modularità riguarda i diversi tipi di calcio e d’impugnatura a pistola, facilmente intercambiabili; se ripiegato il calcio, oltretutto regolabile anche in altezza, porta la lunghezza massima dell’arma da 755 a 508 millimetri – e anche così è possibile sparare. Il peso complessivo raggiunge i 2.800 grammi.

L’arma è disponibile anche nella versione con calcio telescopico (lunghezza 581-698 millimetri) o compatibile con l’elmetto con visore notturno (lunghezza 523-697 millimetri, peso 2.500 grammi). Fn Herstal arricchisce ogni modello con due slitte Picatinny, una laterale e una superiore per i dispositivi di mira. La FN 303 Tactical sarà presentata ufficialmente nel corso di Dsei, la fiera di settore in programma a Londra dal 14 al 17 settembre.

