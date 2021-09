Il ddl Verini sulle armi incardinato in commissione

La commissione Affari costituzionali può cominciare a discutere il ddl Verini sulle armi.

Dallo scorso 8 settembre la commissione Affari costituzionali della Camera ha la possibilità di discutere il ddl Verini sulle armi, quello presentato nel 2019. È infatti ufficialmente iniziato l’iter del provvedimento che comunque nella situazione politica attuale ha scarse possibilità di essere approvato, o quantomeno approvato senza modifiche.

Le novità principali riguardano il certificato medico, che si propone che assuma validità annuale; tranne che ai cacciatori e a chi è iscritto a una federazione sportiva, dovrebbe essere rilasciato da un collegio di tre medici di cui almeno uno specialista in neurologia e psichiatria. La procedura per il rilascio del certificato medico sarebbe la medesima anche per gli armaioli che inoltre dovrebbero comunicare immediatamente, non mensilmente, ogni operazione effettuata.

Il ddl intende inoltre rendere obbligatorio comunicare a familiari e conviventi l’acquisto di un’arma, così come partecipare a un corso di formazione teorico e pratico prima del rilascio della licenza. Nel corso dell’estate Verini ha presentato un altro ddl sul tema; il testo però non è stato ancora pubblicato sul sito della Camera.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.