FN Smart ProtectoR-306, la nuova arma non letale di FN Herstal

La nuova arma non letale di FN Herstal spara proiettili in elastomero calibro 12,55 mm: ecco le prime anticipazioni sulla FN Smart ProtectoR-306.

Sarà presentata ufficialmente a Parigi nel corso di Milipol (19-22 ottobre), ma FN Herstal ha già svelato il profilo della sua nuova arma non letale. Si chiama Smart ProtectoR-306, è un’alternativa sia al taser sia ai proiettili in gomma e serve ad affrontare persone minacciose ma disarmate a distanze ridotte (fino a 10 metri). Non è prevista una distanza minima d’ingaggio; per FN Herstal la potenza della Smart ProtectoR-306 è equiparabile a un intervento col manganello, col vantaggio però della distanza per l’operatore.

Sono tre le novità principali. La prima è il calibro, 12,55 mm; la seconda il materiale dei proiettili, l’elastomero che serve a interrompere la minaccia contenendo al minimo i danni fisici; la terza è il dispositivo elettronico in dotazione, l’FN VictoR-Sp che cattura e analizza le immagini in tempo reale. Riconoscendo le forme del corpo umano, identifica le aree specifiche in cui sparare è consentito; se l’area è vietata (caso tipico la testa), il sistema avverte l’operatore o addirittura impedisce di sparare. Il prezzo per le agenzie di law enforcement sarà comunicato nei prossimi giorni.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.