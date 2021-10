Armi Magazine novembre 2021 è in edicola!

Armi Magazine novembre 2021 vi aspetta in edicola dal 15 ottobre, come sempre ricco di novità, curiosità e anteprime. E proprio in anteprima è la protagonista della copertina, la (bellissima) semiautomatica Stp 2011 Black Major 5.0”: camerata 9×21 Imi e classificata sportiva, è caratterizzata da un caricatore bifilare amovibile da 17 colpi

Tra le altre prove più interessanti, possiamo segnalare: Bushmaster Xm-15 E2S Moe cal. 5,56 Nato (.223 Remington), Colt Anaconda cal. .44 Magnum, Franchi Horizon Varmint Black Synt cal. .308 Winchester, Walther Pdp C 4” cal. 9×21 Imi, Marocchi First Dl cal. 28, Fk Brno Field Limited cal. 7,5 Fk, Smith & Wesson M&P15 Sport II Or cal. .223 Remington e Beretta 694 Pro Sporting cal. 12 con calcio Tsk. Il dossier del mese è dedicato al rapporto tra l’Oal della cartuccia e l’andamento delle pressioni: un test condotto in canna manometrica può iniziare a sciogliere qualche dubbio. Nella seconda parte dello speciale dedicato al .357 Magnum, prendiamo in esame l’affidabilità e la precisione di tiro, gli inneschi e i propellenti più adatti alla ricarica di questa cartuccia. Lo scarso successo iniziale del .300 Winchester Magnum è stato recuperato nel corso del tempo, tanto da diventare una delle cartucce più usate nel nuovo e nel vecchio continente: ecco le nostre proposte sia per quanto riguarda le munizioni commerciali, sia per quanto riguarda la ricarica. Nella sezione dedicata al Law Enforcement, sotto i riflettori: gli Omon, i reparti speciali della Polizia russa; il tiro operativo, con il cambio del caricatore tattico e di emergenza, la transizione d’arma e la risoluzione degli inceppamenti; le tradizioni armiere dei mujaheddin, con i laboratori artigianali che riproducono fedelmente armi occidentali e russe, nel villaggio pakistano di Darra Adam Khel, ai confini con l’Afghanistan. John Rigby & Co è il più antico fabbricante di armi della Gran Bretagna: ne ripercorriamo la storia, che arriva fino… a oggi. E ancora, su Armi Magazine novembre 2021, la rubrica ‘Questione di legge’, l’orientamento delle sentenze del Consiglio di Stato sul rinnovo del porto d’armi per difesa personale, il cannocchiale Burris Ballistic Laserscope, le Dionisi Sporting cal. 20, e tanto altro ancora. Buona lettura dallo staff di Armi Magazine.