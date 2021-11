FN15 Tac3, quattro varianti per la carabina tipo AR-15

La FN15 Tac3 è la nuova carabina tipo AR-15 di FN America: quattro le varianti, una delle quali è la Duty più economica e più leggera.

Anodizzata nera, grigia o flat dark earth: la nuova FN15 Tac3, carabina tipo AR-15 di FN America, sarà disponibile in tre diversi colori cui si aggiunge la variante Duty più leggera di 225 grammi per via di una struttura un pelo più snella e della diversa lega d’alluminio in cui è realizzato il copricanna. Lunga 406 millimetri (passo di rigatura 1:7″), la canna free floating è ottenuta tramite rotomartellatura da un blocco di acciaio al vanadio-cromo-molibdeno; la lunghezza complessiva dell’arma oscilla tra gli 838 e i 920 millimetri, a seconda di quanto si estenda il calcio collassabile (sei le posizioni). FN America ha lavorato sull’impugnatura a pistola per migliorarne l’angolo e l’ergonomia e potenziarne la zigrinatura.

1 di 4

Tutti i componenti dell FN15 Tac3, grilletto compreso, rispettano i requisiti Mil-Spec; sono ambidestre sia la manetta d’armamento sia la leva selettrice. Ogni modello è dotato (ore 12) di slitta Picatinny estesa e di attacchi M-Lok (ore 3, 6 e 9). Il peso della Duty scende da 3.175 a 2.950 grammi; scende anche il prezzo, da 1.729 a 1.599 dollari, ma non cambiano né il calibro (5,56×45 mm) né la capacità del caricatore, 30 colpi.

