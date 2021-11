Springfield Armory XD-S Mod.2 OSP: doppia pistola per il porto quotidiano

La XD-S Mod.2 OSP è la nuova pistola per il porto quotidiano a marchio Springfield Armory: è disponibile nei calibri .45 ACP e 9 mm, con due diverse lunghezze di canna.

Una ha la canna da 84 millimetri, l’altra da 102: oltre a questo e al calibro, rispettivamente .45 ACP e 9 mm, non differiscono per niente le due versioni in cui Springfield Armory declina la sua nuova pistola per il porto quotidiano. Disponibile con (550 dollari) o senza (450 dollari) micro red dot Crimson Trace CTS-1500 installato di serie, la XD-S Mod.2 OSP si distingue per il profilo basso del carrello fresato; la ragione della scelta è intuitiva, favorire l’utilizzo dell’ottica qualsiasi sia. Al red dot, di fabbrica o facilmente installabile in seguito, si accompagna la mira bianca frontale.

Peculiarità del modello è la presenza del caricatore monofilare: ospita cinque o sei colpi nel calibro .45 ACP e sette o nove nel 9 mm. Tra le due varianti cambiano ovviamente il peso, rispettivamente 650-680 e 640-665 grammi, e la lunghezza che sale da 160 a 178 millimetri. Non cambiano però i materiali impiegati, acciaio forgiato con finitura Melonite per canna e carrello e polimero nero con zigrinatura aggressiva per il fusto.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.