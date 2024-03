Fox Knives Billao, omaggio al passato dell’Arma italiana

Il Fox Knives Billao è la reinterpretazione del celebre coltello billao impiegato dalla Polizia dell’Africa italiana (Pai) negli anni Trenta e Quaranta.

È sicuramente un oggetto da collezionare il nuovo Billao della maniaghese Fox che, pur impiegando materiali moderni e prestazionali, ha voluto mantenere la coerenza storica e l’estetica autentica del coltello originale.

La storia della Pai

La Pai fu istituita nel 1936 con il nome di Corpo di polizia coloniale: era responsabile della sicurezza e dell’ordine pubblico nel territorio della Libia, del governatorato italiano in Etiopia e delle colonie dell’Aoi (Africa orientale italiana). Fu la prima forza armata in Italia a essere dipendente da un ministero civile, inizialmente dal ministero delle Colonie e successivamente dal ministero dell’Africa italiana.

Il corpo delle Pai era composto da ufficiali, sottufficiali e agenti italiani, nonché da áscari di polizia reclutati localmente. Era organizzato in sette battaglioni, ognuno intitolato con il nome di uno dei grandi esploratori italiani dell’Africa: “Cecchi”, “Duca degli Abruzzi”, “Giulietti”, “Ruspoli”, “Casati”, “Bottego” e “Gessi”.

L’organizzazione prevedeva due ispettorati generali, uno a Tripoli e uno ad Addis Abeba. Sul territorio africano, la Pai aveva questure nelle principali città come Tripoli, Bengasi, Asmara, Addis Abeba, Mogadiscio e Gondar, oltre a numerosi commissariati e stazioni.

La Pai svolse un ruolo significativo durante il periodo coloniale italiano in Africa, sia per il mantenimento dell’ordine pubblico sia nella gestione delle questioni amministrative e giudiziarie.

Lo storico coltello billao

Nel 1936 gli ascari della Polizia dell’Africa italiana ricevettero un coltello d’ordinanza derivato da quello tradizionale, il billao o billaawe, che era il pugnale di fattura artigianale portato alla cinta dai dubat, i guerrieri somali.

Il billao della Pai aveva larga lama piatta e asimmetrica e impugnatura in corno, osso o avorio; su una guancetta dell’impugnatura era fissato un ovale in ottone con lo stemma della Pai: un’aquila recante tra gli artigli un nodo Savoia; l’elsa costituita da una semplice crociera ovale in lamiera di ferro cromato, mentre il fodero in cuoio era finemente lavorato.

Poiché gli effettivi del Pai non erano molti, il coltello billao è assai raro e, di conseguenza, molto ambito dai collezionisti di genere.

Il Fox Knives Billao

La lama a foglia del Billao di Fox è realizzata in acciaio N690Co con finitura satinata e una durezza di 58-60 Hrc ed è a bbinata a un’impugnatura in corno di bufalo; le viti, in acciaio inossidabile, garantiscono la solidità dell’insieme.

Il fodero in cuoio, dotato di passante per la cintura e stringhe per un sicuro fissaggio alla coscia, assicura un trasporto comodo e sicuro sul fianco, mantenendo intatta la praticità e l’autenticità del coltello.

Con una lunghezza totale di 310 mm e una lama a singolo filo lunga 190 mm con uno spessore di 5 mm, il Fox Knives Billao pesa 355 grammi ed è presentato in una scatola decorativa che richiama lo stile predominante dei materiali militari dell’epoca.

Il prezzo del coltello di Fox è di 349 euro.