La Hatsan ha presentato la Blitz 777, carabina ad aria compressa dotata di un selettore che consente di passare dal funzionamento semiautomatico a quello full auto.

È sufficiente spostare il selettore per passare al funzionamento semiautomatico, ma di per sé la Blitz 777, la nuova carabina ad aria compressa a marchio Hatsan (dopo averla portata all’Iwa 2024 ha affidato a un post su Instagram l’annuncio della produzione in serie a fianco della Blitz prima maniera; ancora sul sito ufficiale non compare la pagina dedicata), è una full auto che in un minuto può sparare a raffica fino a un migliaio di pellet.

Rapidamente rimpiazzabile, il caricatore si svuota infatti in meno di un secondo in ciascuno dei tre calibri disponibili, ossia 5,5 mm, 6,35 mm, 7,62 mm nei quali alberga rispettivamente 21, 19 e 16 pellet (velocità alla volata di 340, 309 e 230 m/s; energia di 55, 62 e 80,5 Joule). In tutti e tre il serbatoio in fibra di carbonio ha una capacità di 700 cc (pressione 300 bar, manometro digitale); e in tutti e tre restano identici il peso (4.900 grammi) e la lunghezza della canna, 660 millimetri.

Ripiegando il calcio tattico in materiale sintetico (impugnatura ergonomica a pistola rivestita con pannelli in gomma, poggiaguancia regolabile) la lunghezza complessiva infine scende da 1.310 a 1.230 millimetri.

