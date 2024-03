Pardini Tr20 calibro .22 Lr, presentazione e prova in poligono

La Pardini Tr20 è stata sviluppata sul fusto della serie di pistole da tiro Sp: è una carabina semiautomatica fornita di caricatori da 15 e 20 colpi pensata per le discipline di tiro rapido sportivo nei Tsn e per le gare Tactical Scope 22 di Lssa.

La Pardini Tr20 è la prima incursione di Pardini Armi fuori dal settore delle carabine accademiche. L’abbiamo provata all’Oklahoma Camp di Uboldo.

Dove trovare la prova completa

La Tr20 è la protagonista della copertina del numero di aprile 2024 di Armi Magazine che trovate in edicola dal 18 marzo oppure, in digitale, in PocketMags. Nello shop di Editoriale C&C è possibile abbonarsi alla rivista, sia in versione cartacea sia digitale.

Pardini Tr20 cal. .22 Lr

Produttore: Pardini Armi, Lido di Camaiore (Lu), tel. 0584 90121, pardini.it

Modello: Tr20

Tipologia: carabina semiautomatica

Calibro: .22 Lr

Funzionamento: sfruttamento del rinculo, chiusura labile a massa (blowback)

Canna: 400 mm, diametro di 21 mm; otto rigature con andamento destrorso con passo di 1:16”

Scatto: in due tempi, regolabile nei diversi parametri

Sicura: leva manuale a due posizioni

Caricatore: polimerico monofilare da 15 e 20 colpi

Mire: assenti; slitta Picatinny di 350 mm applicata su copricanna

Materiali: nylon caricato per il calcio, acciaio per canna e otturatore, ergal per azione e copricanna

Finiture: azione e copricanna anodizzate

Lunghezza: 800-850 mm

Peso: 2.400 g

Classificazione: arma sportiva (codice 23_00031s1)

Prezzo: 1.306 euro (1.419 euro con punto rosso)

