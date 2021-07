Frinchillucci Gun Fair 2021: la fiera di armi per il 150° anniversario

La Frinchillucci Gun Fair 2021 è la fiera di armi con cui la storica armeria romana festeggia i 150 anni dalla fondazione.

Cominciò la propria attività l’anno in cui Roma fu proclamata capitale: l’armeria Frinchillucci esiste dunque da un secolo e mezzo e per festeggiare il compleanno tondo organizza una fiera di armi presso l’aatv di Torre Baccelli (Fara in Sabina). Il 2 e il 3 ottobre (segnare, segnare) si potranno dunque frequentare gli otto poligoni (armi di modesta capacità, armi corte, tiro di campagna, tiro a palla, cinghiale corrente a due postazioni, carabina 50 e 100 metri, armi miste lunghe e corte a bersaglio fisso o in movimento, English sporting) e i due percorsi, di caccia e Sant’Uberto, della Frinchillucci Gun Fair 2021. L’evento è aperto anche a chi non ha il porto d’armi, che potrà accedere al poligono per armi lunghe e corte di libera vendita.

Gli organizzatori si attendono la presenza di circa 1.500 persone; pertanto è obbligatoria la prenotazione sul sito www.frinchillucci.it. Le iscrizioni aprono il 1° settembre: si potrà scegliere a quale delle quattro sessioni (sabato mattina, sabato pomeriggio, domenica mattina, domenica pomeriggio) partecipare.

