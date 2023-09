Gamo Arrow calibro 4,5 mm, la prova in poligono della carabina Pcp

La Gamo Arrow sfrutta la tecnologia Pcp, affinata rispetto ai primi modelli per garantire un flusso d’aria regolare e con la massima costanza di rendimento.

La Gamo Arrow si avvale per il proprio funzionamento di una riserva di aria precompressa in un serbatoio tubolare ad alta pressione, fissato sotto la canna e non amovibile, ma facilmente riempibile grazie alla valvola che spunta da un vano ricavato nella calciatura e senza alcun coperchio che la protegga dallo sporco.

L’abbiamo messa alla prova al campo di tiro Oklahoma Camp, utilizzando pallini Gamo.

Gamo Arrow cal. 4,5 mm