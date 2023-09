Heckler & Koch 421, una nuova mitragliatrice leggera

Alla fiera Dsei di Londra la Heckler & Koch ha presentato la mitragliatrice leggera Hk 421, calibro 7,62×51.

In due lunghezze di canna, 33 (8.300 grammi) e 42 centimetri (8.500 grammi), con due diverse finiture, flat dark earth e sniper grey, e altrettanti tipo di calciatura, standard come quello usato sulla 416 e Para, ancora più compatto: è la Hk 421, la mitragliatrice leggera calibro 7,62×51 mm Nato che la Heckler & Koch ha presentato alla Dsei di Londra, la medesima fiera in cui è stata svelata al pubblico la nuova arma d’assalto Beretta Narp (e a proposito di Beretta: avete visto come intende sostituire il cromo nella produzione delle canne?).

Il funzionamento è affidato al meccanismo della sottrazione di gas, regolabile su tre posizioni; la Hk 421 si caratterizza per la presenza dell’otturatore rotante (si può sparare anche a otturatore aperto) e per un lungo spegnifiamma.

