Gamo Speedster 10X Igt Gen2, presentazione e prova

La Gamo Speedster 10X Igt Gen2 è la seconda generazione del sistema 10X ideato da Gamo: posizionato in orizzontale, il caricatore consente di montare le mire tradizionali oltre al cannocchiale.

Nel 2017 Gamo ha introdotto un caricatore rotante del tutto simile a quello impiegato nelle carabine ad aria precompressa Bsa (marchio entrato nell’orbita della Casa spagnola da qualche anno): 10 colpi, con una molla che pensa a posizionare il pallino davanti alla canna. Nasceva la Replay-10 Storm che risolveva il problema con un caricatore inserito in una sorta di grande bindella sopra la culatta che segue la canna nel suo movimento.

Restava un altro piccolo problema: il caricatore, posizionato in verticale per poter offrire il pallino nella giusta posizione quando si basculava la canna, copriva le mire metalliche e rendeva di fatto obbligatorio utilizzare un cannocchiale.

Caricatore orizzontale

Con la nuova Speedster 10X Igt Gen2 Gamo ha eliminato quest’obbligo. Come? Posizionando in orizzontale – o, meglio, parallelo alla canna – il caricatore, che va inserito spostando in avanti le due linguette in plastica che lo tengono in posizione.

Quando si bascula la canna, il caricatore ruota e si posiziona in verticale, offrendo il pallino nella posizione corretta per poter essere inserito nella canna. Richiudendo l’arma, infatti, si carica il pistone, ma allo stesso tempo si spinge con un punzone il pallino presente nel caricatore nella culatta, mentre bindella e caricatore ritornano nella posizione originaria, sopra la canna.

Grazie all’importatore Adinolfi di Monza, siamo andati a provarla nella nuova area dedicata all’aria compressa al campo di tiro Oklahoma Camp di Uboldo (Va).

Gamo Speedster 10X Igt Gen2 cal. 4,5 mm