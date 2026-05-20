Separate finali dei Campionati italiani 10 metri da quelle 25 e 50 metri

Per gestire meglio l’organizzazione della finale di Coppa del mondo Issf, l’Uits ha deciso di scindere le finali dei Campionati italiani di tiro a segno.

Nel periodo inizialmente previsto per la finale del Campionato d’inverno, che salta, l’Italia ospiterà la finale di Coppa del mondo Issf 2026, in calendario dal 3 all’8 dicembre: l’Uits, la cui assemblea elettiva sta per svolgersi dopo più di un anno d’attesa, ha pertanto deciso di aggiornare il programma delle finali dei Campionati italiani di tiro a segno.

Per le specialità con armi da fuoco, dunque a 25 e 50 metri, si gareggerà al Tsn di Roma dal 21 al 27 settembre; le finali – anche quelle Giovanissimi – con pistola e carabina ad aria compressa sulla distanza di 10 metri, invece, si terranno subito prima della Coppa del mondo, peraltro nella stessa sede, la final hall realizzata per l’occasione.

Anche se la finale salta, le due prove regionali del Campionato d’inverno restano regolarmente in calendario, continueranno a valere per il ranking nazionale e saranno valide sia per l’ammissione ai Campionati italiani 2027, sia per la classifica Gpg, sia per la partecipazione al Gran premio Juniores.

Infine, considerato l’impegno organizzativo richiesto al territorio, l’Uits ha deciso di stanziare complessivamente 50.000 euro da destinare alle sezioni Tsn, ripartendoli sotto forma di contributo di 50 euro per ogni atleta che parteciperà ai campionati italiani a 10 metri.

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