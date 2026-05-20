Marlin e Mad pig customs insieme per un’inedita Model 1894

Marlin ha collaborato con Mad pig customs per sviluppare una nuova versione della carabina a leva Model 1894.

In collaborazione con Mad pig customs, che mette a disposizione sia la leva, sia la vite che rende possibile lo smontaggio senz’attrezzi, sia l’elevatore, in alluminio aeronautico 7075 T6 con finitura nichel-teflon, sia l’impugnatura del calcio (lo produce Midwest industries, che firma anche il copricanna con slitta integrale picatinny, la mira frontale regolabile in alzo e il ghost ring), Marlin ha sviluppato una nuova versione della Model 1894, lever action calibro .357 magnum (otto i colpi nel caricatore).

Ottenuta mediante rotomartellatura di una barra in lega d’acciaio, la canna misura 16,1”, ossia 409 millimetri (filettatura ½x28; 1:16” il passo di rigatura; freno di bocca radiale Angled Spade Technologies Scepter‑Pb): come l’azione, la riveste la finitura Cerakote verde oliva.

Lunga 876 millimetri per un peso di 3.310 grammi, caratterizzata da una length of pull di 349,25 millimetri, sul mercato internazionale questa versione della Model 1894 costa 2.999 dollari; l’eventuale distribuzione in Italia passerà dalla Bignami, visto che il marchio Marlin gravita nell’orbita del gruppo Ruger.

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