Giovedì il voto per finanziare la produzione di munizioni in Europa

Giovedì il parlamento europeo s’esprimerà sul provvedimento con cui la commissione intende finanziare la produzione di munizioni.

Il primo passaggio è calendarizzato per giovedì mattina tra le 11 e le 13: l’ordine del giorno del parlamento europeo prevede infatti la discussione e la votazione dell’Act in support of ammunition production, il provvedimento con cui la commissione von der Leyen (l’ispiratore è il commissario Thierry Breton) intende finanziare la produzione di munizioni e missili. Il testo che uscirà dall’aula sarà sottoposto al Consiglio dell’Unione europea, che dovrà decidere se adottarlo o rimandarlo modificato al parlamento per una nuova lettura.

Su Repubblica Lorenzo De Cicco racconta che il Partito democratico intende presentare un emendamento che chiarisca che i 500 milioni di euro di cui si discute non intacchino gli stanziamenti per il Next generation Eu, quello che in Italia è noto con l’acronimo Pnrr, e per il Fondo di coesione. Ma c’è da capire se il gruppo dei Socialisti & democratici sia d’accordo con quest’impostazione; in caso contrario, è probabile che gli europarlamentari Pd decidano di non partecipare al voto ed escano dall’aula al momento della chiama.

