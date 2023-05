Hatsan Jet III, la carabina ad aria compressa con moderatore di suono integrato

Nella Jet III, la carabina ad aria compressa che la Hatsan propone nei calibri 4,5 mm, 5,5 mm e 6,35 mm, è integrato un moderatore di suono.

C’è il moderatore di suono integrato nella canna (è shrouded, ossia ricoperta da un manicotto, e misura 300 millimetri) della Jet III, la carabina ad aria compressa che la Hatsan produce nei calibri 4,5 mm (caricatore da otto colpi), 5,5 mm (sette colpi) e 6,35 mm (sei colpi); velocità massima ed energia alla volata raggiungono rispettivamente i 220, 200 e 177 m/s e i 13,7, 19 e 20,5 Joule.

Per amplificarne l’autonomia la Hatsan mette a disposizione un doppio serbatoio da 40+40 cc (pressione 250 bar); a velocità ottimale si sparano 31 colpi in 4,5 mm, 30 in 5,5 mm e 28 in 6.35 mm.

Regolando il calcio in polimero si riesce a ridurre la lunghezza da 835 a 790 millimetri; 1.900 grammi il peso complessivo; il prezzo sul mercato internazionale non è stato ancora comunicato.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.