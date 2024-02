Coppa del mondo di tiro, l’Italia vince due medaglie d’oro

Jessica Rossi e Mauro De Filippis hanno ottenuto il primo posto nella tappa di Coppa del mondo di tiro in corso a Rabat.

Oro per lei, oro per lui: la seconda tappa stagionale della Coppa del mondo di tiro a volo (si spara a Rabat, in Marocco) premia Jessica Rossi e Mauro De Filippis, campioni nelle due gare di trap; in finale hanno sconfitto la sanmarinese Alessandra Perilli (42-39) e il ceco David Kostelecky (46-45).

L’Italia proverà a restare in testa al medagliere anche dopo le tre gare di skeet, in programma domenica 11 (ore 15.30 le donne, ore 17 gli uomini) e lunedì 12 (ore 16, mixed team). Protagonisti saranno Chiara Di Marziantonio, Martina Maruzzo, Simona Scocchetti, Tammaro Cassandro, Gabriele Rossetti e Luigi Lodde.

