Heckler & Koch MP5 .22 LR, la MP5 come pistola semiautomatica

La Heckler & Koch MP5 .22 LR è a tutti gli effetti la traduzione della pistola mitragliatrice MP5 in una pistola semiautomatica calibro .22 LR.

Il look, le sensazioni e le caratteristiche della silhouette più nota in casa Heckler & Koch in quella che è a tutti gli effetti una pistola semiautomatica a percussione anulare. È la MP5 .22 LR, sviluppata in collaborazione con Umarex e disponibile sul mercato americano da un paio di settimane. La canna da 216 millimetri porta la lunghezza complessiva a 46 centimetri; se si toglie il caricatore (10 o 25 colpi) il peso si ferma a 2.675 grammi. Il grilletto è del tipo a una corsa. Heckler & Koch ha fissato a 479 dollari il prezzo di lancio.

