Henry Big boy, il revolver di Henry repeating arms

Calibro .357 magnum / .38 special in doppia azione, il revolver Henry Big boy è disponibile nelle varianti Gunfighter e Birdshead.

S’ispira al design delle omonime carabine a leva, tradotto però in un’arma corta (anzi, due): non poteva che chiamarsi Big boy il primo revolver della Henry repeating arms, calibro .357 magnum / .38 special disponibile nelle varianti Gunfighter (241 millimetri la lunghezza complessiva; 990 grammi il peso) e Birdshead, o a testa d’uccello, più compatta (229 millimetri, 965 grammi). Si tratta di un revolver a sola doppia azione nel quale è incorporata la transfer-bar, o sicura automatica al percussore; è quella leva che trasmette la battuta del cane solo se il grilletto è completamente premuto.

In entrambe le versioni la Henry repeating arms ha optato per la finitura bluizzata sulla canna da 102 millimetri e sul fusto in acciaio e per il noce americano per le guancette; è in ottone invece il ponticello. Oltre al tamburo a rilascio rapido (sei colpi) della dotazione fanno parte una tacca di mira fissa e una mira frontale a lama intercambiabile, di altezze diverse. La Henry repeating arms ha fissato a 928 dollari il prezzo al pubblico internazionale.

