Da Henry arms due carabine a leva calibro .360 Buckhammer

Le carabine a leva Henry Steel e X-Model sono ora disponibili anche in calibro .360 Buckhammer.

I revolver Big boy, i primi della sua storia, non sono l’unica novità annunciata negli ultimi giorni dalla Henry repeating arms: nel catalogo arrivano infatti anche due carabine a leva .360 Buckhammer, il calibro presentato dalla Remington nell’ultima edizione dello Shot Show.

Sono la Steel e la X-Model, finora realizzate in .30-30 Winchester e .45-70 Government rispetto ai quali il .360 intende assicurare maggior portata, maggior velocità, maggior energia e una traiettoria più tesa; la destinazione principale è la caccia al cervo coda bianca e a selvatici di mole simile.

Le due carabine condividono il caricatore da cinque colpi e l’azione opaca bluizzata. La Steel, con calcio in noce americano (canna da 508 millimetri; lunghezza complessiva 990 millimetri; peso 3.175 grammi), costa 1.057 dollari; leggermente più cara la X-Model (canna da 543 millimetri filettata 5/ 8 x24; lunghezza complessiva 1.025 millimetri; peso 3.660 grammi) non tanto per il calcio, in materiale sintetico, quanto per la dotazione che comprende slitte Picatinny e con slot M-Lok e mire in fibra ottica.

