Holosun Scs Mos Green, il punto rosso per Glock a carica solare

Nuovo punto rosso per Glock Mos, l’Holosun Scs Mos Green permette di sfruttare una batteria che si ricarica con la luce del sole.

Scs sta per Solar charging sight, e non serve avere un C1 in inglese per capire che cosa significhi: il nuovo punto rosso per Glock prodotto da Holosun ricarica infatti la propria batteria con la luce del sole.

Se n’era intravista una versione rossa allo Shot Show 2022, a maggio arriva quella verde con un multireticolo (2 moa il punto, 32 il reticolo propriamente detto) la cui luminosità si autoregola.

Compatibile con le Glock full size Mos, grazie al basso profilo l’Holosun Scs Mos Green è utilizzabile insieme a mire metalliche d’altezza standard; per la struttura è stato scelto il titanio di grado 5. La finestra frontale (15 x 19 millimetri) ospita una lente multistrato libera da parallasse (estrazione pupillare infinita); ogni click corregge di 1 moa sia alzo sia deriva fino a un massimo di 30.

Venduto a circa 435 dollari sul mercato internazionale, l’Holosun Scs Mos Green (zoom 1x) misura 49 x 26 x 23 millimetri e pesa 37 grammi scarsi; sopporta temperature comprese tra i -40°C e i +70°C, funziona tra -30°C e +60°C.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e poi tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.