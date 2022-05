Nosler Model 48 Boot Campaign, la carabina in edizione limitata

La Nosler Model 48 Boot Campaign è una carabina in edizione limitata (appena ventidue i pezzi prodotti) il ricavato della cui vendita sarà destinato ai veterani dell’esercito americano e alle loro famiglie.

Il ricavato sarà destinato totalmente alla Boot Campaign, una delle più note fondazioni di sostegno ai veterani dell’esercito americano e alle loro famiglie: e per aggiudicarsela bisognerà fare alla svelta, visto che la carabina in edizione limitata che Nosler le ha intitolato sarà prodotta in appena ventidue pezzi.

La base è la Model 48 allestita in calibro .28 Nosler; questa variante per collezionisti si riconosce per il pattern Kryptek Obskura Nox sul calcio Manner Mcs-T Elite Tac in fibra di carbonio, stesso materiale usato per il copricanna; la canna Proof Research da 660 millimetri (bedding completo) si chiude con una filettatura 5/ 8 x24. Sull’azione e le parti in metallo è stata spalmata la finitura Cerakote grigio sniper; Nosler ha scelto inoltre un grilletto Timney con sicura a due posizioni. Anche Leupold partecipa all’iniziativa: sull’arma è installata di serie un’ottica Vx-5hd 3-15×44. Ogni Nosler Model 48 Boot Campaign costa 6.500 dollari: è già partita la campagna di registrazione per acquistarla.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e poi tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.