È modulare come la Marck-15, ma costruita su una piattaforma diversa: dalla propria sede del Maine la Hydra Weaponry ha annunciato un’altra carabina multicalibro stile Ar, la 10, che grazie all’azione Cqb-D (Quick-change barrel upper) consente al tiratore di passare dal .308 Winchester a un altro calibro semplicemente sostituendo la canna (misura 16” o 18”, ossia 406 o 457 millimetri) e l’otturatore.

Pensata sia per il tiro di precisione a lunga distanza sia per l’impiego tattico, oltre che per la versatilità l’Hydra 10 si caratterizza per l’ergonomia dei comandi, per il calcio Blk systems e per l’impugnatura a pistola. Sono due le varianti cromatiche a catalogo: finitura nera o coyote tan.

Sul mercato americano (al momento il marchio non è distribuito in Italia) l’Hydra 10 costa 2.349 dollari.

