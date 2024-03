La Daniel Defense ha deciso di vendere l’upper receiver Contract Overrun anche sul mercato civile.

Sviluppato per le operazioni speciali nelle quali se n’apprezza la maneggevolezza elevata, l’upper receiver (il semicastello superiore, o l’azione propriamente detta) Contract Overrun è ora disponibile anche sul mercato civile in un numero limitato di pezzi, a 1.092 dollari; la Daniel Defense lo produce tramite rotomartellatura di una barra in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio.

Oltre al gruppo d’otturazione, del Contract Overrun fa parte anche la canna di 292 millimetri (passo di rigatura 1:7”, profilo Government); alla volata la completa un tromboncino Dd A2. La slitta Dd4 7.0 è compatibile con gli standard M-Lok; la manetta d’armamento è la Grip-N-Rip.

Sviluppato per armi calibro 5,56×45 mm Nato, complessivamente il Contract Overrun pesa 1.397 grammi.

Il marchio Daniel Defense è distribuito in Italia da Bignami.

