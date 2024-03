Umarex Glock G17 Gen5, una pistola di libera vendita in tre colori

Replicando su licenza la Glock G17 Gen5, la Umarex ha costruito una pistola ad aria compressa (energia inferiore a 7,5 Joule) col fusto di tre colori diversi.

Non la Mos, Modular optic system: quella è nera; ma nella versione semplice la pistola ad aria compressa di libera vendita (alla volata sviluppa un’energia inferiore a 3 Joule, quindi ben al di sotto dei 7,5 previsti dalla legge italiana) che la Umarex ha costruito replicando su licenza la Glock G17 Gen5 è disponibile in tre diverse varianti cromatiche. Si può infatti scegliere quale colore si preferisce per il fusto, se il verde militare, il grigio tungsteno o il coyote.

La Umarex assicura un’esperienza di tiro realistica, resa tale dalla costruzione del carrello in metallo pesante (peso complessivo 680 grammi) e dal rinculo convincente dopo lo sparo di ciascuno dei diciotto colpi (sono Bb calibro 4,5 mm) contenuti nel caricatore; una carica di anidride carbonica consente peraltro di spararne fino a 120 alla velocità massima, 115 m/s alla volata.

Pistola ad aria compressa in doppia azione, la Umarex Glock G17 Gen5 replica il modello originale in tutti i dettagli, dalla lunghezza (203 millimetri) ai tagli di presa frontali fino alla slitta Weaver e alla sicura al grilletto. In Italia la distribuzione del marchio Umarex è gestita dalla Bignami.

