Il fucile semiautomatico Beretta A400 Upland si rinnova

Finora era disponibile in 12 e in 20, da oggi anche in calibro 28: il fucile semiautomatico Beretta A400 Upland ha dunque intenzione di ritagliarsi in breve un’altra cospicua fetta di mercato. Rispetto ai modelli già esistenti cambia anche l’incisione sulla carcassa, non più una scena di caccia ma il logo A400 Upland accompagnato da due grandi numeri 28 con motivi geometrici a riempimento; Beretta è intervenuta anche sul sistema a presa di gas B-Link, ottimizzato per il munizionamento in 28 magnum (camera 76 millimetri).

Il profilo dell’arma resta comunque inconfondibile, contrassegnato com’è dal design ergonomico di astina e calcio in noce con impugnatura a pistola; immancabili sia il calciolo Extralight sia la possibilità di regolare la length of pull. Nei primi mesi sarà disponibile esclusivamente una versione con canna (è la Steelium Beretta in acciaio trilegato al nichel-cromo-molibdeno) lunga 710 millimetri; nel corso del 2023 l’offerta raddoppierà con l’aggiunta di una variante dalla canna lunga 760 millimetri. Della dotazione di serie fanno parte bindella ventilata piana 6×6 millimetri e tre strozzatori Optimachoke hp. 2.170 euro il prezzo al pubblico in Italia.

