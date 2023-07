Sig Sauer Romeo-X, un nuovo punto rosso per pistola

La Sig Sauer ha presentato il Romeo-X, nuovo punto rosso per pistola nelle varianti Pro e Compact.

Ispirandosi al Romeo M-17 sviluppato per l’esercito americano, la Sig Sauer ha deciso d’introdurre nei propri cataloghi un nuovo punto rosso per pistola in due versioni; è il Romeo-X 1×24 (lente asferica antidistorsione) declinato nel modello Pro per la P320 e le full size con impronta DeltaPoint Pro e nel Compact per la P365 (stessa bipartizione impiegata per la torcia Foxtrot) e le armi con impronta Shield Rmsc.

Utilizzabile in cowitness con le mire metalliche grazie all’altezza ridotta (appena 23,88 millimetri), il Romeo-X consente d’alternare tra il solo punto rosso (2 moa) e il punto rosso circondato da un cerchio (circle-dot, 32 moa). Per regolare la luminosità tra i quindici livelli (dodici diurni, tre notturni) è sufficiente agire sui pulsanti il cui funzionamento la Sig Sauer promette intuitivo; nel dispositivo è integrata anche la tecnologia Motion activated illumination, o Motac, che lo attiva e lo mette in stand-by rilevandone il movimento. Il punto d’impatto è regolabile a passi di 1,5 moa.

Nel corpo in alluminio aeronautico 7075 lavorato con macchine a controllo numerico è ricavato uno scompartimento laterale per la batteria Cr2632; con una si va avanti per circa 20.000 ore.

46,8 millimetri per 32,6 grammi, il Sig Sauer Romeo-X Pro costa 460 dollari; 50 dollari meno caro il Compact, che sta in 41,15 millimetri per 28,36 grammi.