Il Taurus Raging Hunter disponibile come revolver .460 S&W

Nuova versione per il Raging Hunter: nell’offerta di Taurus Usa trova posto un revolver .460 S&W.

Non più solo .454 Casull, .44 Magnum e .357 Magnum / .38 Special +P: Taurus ha deciso di aumentare allestimenti e calibri del suo Raging Hunter dando vita a un revolver .460 S&W. Introdotto nel 2019 per quelle zone d’America in cui è possibile andare a caccia con l’arma corta, il revolver ha trovato particolare apprezzamento sul mercato.

Da qui nasce l’idea d’introdurre un nuovo calibro, disponibile in due colorazioni (finitura nera opaca, circa 970 dollari; finitura due toni, circa 985 dollari) e in tre lunghezze di canna (130, 171, 213 millimetri; la lunghezza totale è compresa tra i 295 e i 378 millimetri). Cinque colpi singola-doppia azione con canna in acciaio inossidabile e fusto nello stesso materiale o in lega, il Taurus Raging Hunter si completa con impugnatura ergonomica, tacca di mira regolabile in alzo e deriva e slitta Picatinny Mil-Std-1913 per l’installazione dell’ottica. Il peso oscilla tra i 1.635 e i 1.860 grammi.

